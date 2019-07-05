雲林縣警察局職務調整 19警官異動

2019-07-05 07:59

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣警察局中階警官職務調整，包括縣警局及各分局共有19人職務異動，其中包括14個派出所所長換人做，將在今天下午前完成報到。

調動情形如下：

縣警局後勤科警務員廖錦燦調任虎尾分局警務員兼任虎尾派出所所長。

虎尾分局元長分駐所警務員兼任所長丁賢仁調任西螺分局警務員兼任西螺派出所所長。

虎尾分局馬光派出所巡官兼任所長邱偉哲調任元長分駐所巡官兼任所長。

虎尾分局埒內派出所巡官兼任所長楊貴宇調任馬光派出所巡官兼任所長。

虎尾分局褒忠分駐所警務員兼任所長丁昭文調任埒內派出所警務員兼任所長。

縣警局秘書科警務員蘇家亮調任虎尾分局褒忠分駐所警務員兼任所長。

西螺分局崙背分駐所巡官兼任所長許家豪調任刑事警察大隊分隊長。

西螺分局第三組巡官陳泯澔調任崙背分駐所巡官兼任所長。

西螺分局油車派出所巡官兼任所長蔡岡宏調任斗六分局榴中派出所巡官兼任所長。

西螺分局第二組巡官鄭偉翰調任油車派出所巡官兼任所長。

台西分局麥寮分駐所警務員兼任所長許家銘調任東勢分駐所警務員兼任所長。

台西分局崙豐派出所巡官兼任所長林建隆調任麥寮分駐所巡官兼任所長。

台西分局第二組巡官鄭舜元調任崙豐派出所巡官兼任所長。

台西分局安南派出所巡佐兼任所長蔡炎庭調任林厝派出所巡佐兼任所長。

台西分局林厝派出所巡佐兼任所長吳勝凱調任安南派出所巡佐兼任所長。

斗六分局榴中派出所巡官兼任所長劉武杰陞任警察局警務員。

台西分局東勢分駐所巡官兼任所長詹鎰誠陞任警察局警務員。

刑事警察大隊分隊長洪財興陞任虎尾分局警務員兼任偵查隊副隊長。

西螺分局代理西螺派出所所長巡官卓上智陞任刑事警察大隊警務員。

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