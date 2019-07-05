吳宗憲稱中國人「是我們同胞」 館長氣炸怒飆五字經

2019-07-05 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕網路紅人館長陳之漢先前砲轟藝人吳宗憲大賺人民幣，吳宗憲近期透過臉書直播回應「那也是我們的同胞啊」；館長4日晚間直播看見網友提及此事，脫口而出：「啊不要再吳宗憲了啦，幹X娘咧O掰咧。」

吳宗憲3日直播大吐苦水：「又有人講說什麼喔你是什麼，什麼吳宗憲怎麼樣。」吳宗憲說：「我在台灣三十幾年，藝能界裡面，有沒有誰可以告訴我我是哪一黨的？我就真的沒有啊！是要叫我怎麼樣啦！對不對？藝人的一個職責就是要幹嘛？藝人就是要好好的為大家服務，政治是管理眾人的事嘛，對不對？那藝人是娛樂大眾的事欸！」

吳宗憲說：「不要再跟我亂扯那些，你說如果可以的話誰願意離鄉背井，對不對？」他稱：「我也到東北，我也到黑龍江，到瀋陽、到西安、到成都、到重慶，每一個地方我都去了，對不對？啊我去是為什麼？是為人民服務欸！他媽是白癡啊？說我是為人民幣服務嗎？阿不就很好笑。」

吳宗憲強調：「你說到中國大陸去，就說我們是有什麼樣顏色，那也是我們的同胞啊！對不對？啊你是，中華民國憲法裡面是沒寫嗎？我們都是一體的嘛！何必咧？人跟人之間你一定要去搞那種東西嗎？太誇張了對不對！」

聽見網友提到吳宗憲 館長續開砲

館長4日深夜直播聽聞網友提及吳宗憲的言論，罵道：「啊不要再吳宗憲了啦！幹X娘咧O掰咧，他要去賺，他要去說我三小，都隨便他啦。」陳之漢說：「你叫他去大陸講啦，不要在我面前講啦，叫他去中國喊『中華民國萬歲，台灣是我們的國家』啦！」

館長繼續罵：「隨便啦他藝人，藝人就是這樣子而已嘛！有錢要賺你去不去？去嘛！國家算什麼？有錢就好了！換作是你去不去？去嘛！那就好了嘛！大家都知道，體諒你嘛！好不好？我們要向錢看嘛！好不好？就這樣就好了嘛！你用這種觀念就好了啊，啊我要講什麼？你娘咧隨便啦！」

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