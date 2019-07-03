1年竟高達277名重刑犯落跑 修法通過：直接抓去關！

2019-07-03 23:01

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部統計，光是2018年間，被判7年以上重罪確定的被告中，竟有高達277人於發監前的空窗期落跑，公然挑戰法律，立法院今天（3日）三讀通過「刑事訴訟法」防逃機制修正案，日後法官只要宣判2年以上之罪確定，檢察官就可以直接把被告抓去關，降低空窗期逃匿的風險。

涉貪的高雄地檢署前檢察官井天博（61歲，現名井樹華）2015年被判刑11年半確定，卻遲遲未到監執行，經查才知道他早已潛逃出境；前台南縣議長吳健保涉入職棒假球案，被依詐欺、恐嚇罪判刑5年5月確定，也在發監前夕逃往菲律賓。落跑案件屢見不鮮，原因就在於現行防逃機制形同「紙糊」，不堪一擊。

現行判決確定時，法官會先把裁判書交給檢察官，檢察官再傳喚被告前來執行發監，若被告遲遲不到，才能發布通緝，每個環節都須行政作業時間，少則數天，多則數星期，此空窗期儼然成為被告逃跑的空檔，但目前只靠被告定期赴警局簽到及員警到被告住處監控，毫無強制力，若被告真要逃，檢警也無能為力，去年就有高達277名重刑犯落跑。

修法後，法官得以命被告到庭聆聽判決，若被告不來，法官可拘提；判決確定後，若被告被判刑2年以上且有逃亡之虞，檢察官不用等收到裁判書正本，也無須傳喚，即可逕行拘提抓來關。

至於有些人在判決確定前獲得交保卻落跑，以前只能沒收交保金發布通緝，別無他法，未來檢察官或法官如認被告有逃亡之虞，但未達羈押必要，除了諭令交保，還可在限制住居中附帶穿戴電子腳鐐、沒收護照、限制活動區域、禁止處分財產等處分，若被告違反這些命令，可能就會被羈押。

不過，電子腳鐐事涉檢察官與法官，布建經費又高達上億元，司法院與法務部正在研商相關子法，目前大方向確定檢察官諭令穿戴電子腳鐐的部分由檢方負責，移審到法院後則由法官負責，但雙方卡在，若檢察官向法院聲請羈押，法官卻駁回聲請，裁定被告交保並命其穿戴電子腳鐐，這部分應該由誰負責？

司法院主張偵查屬檢、審理屬院，這部分應由檢方負責；法務部的立場則是「誰放人誰負責」，既然穿戴電子腳鐐的決定是法官所做，理應由院方負責，且現行規定下，法官若駁回檢方的羈押聲請，裁定具保責付，被告的保釋金也是繳給院方而非檢方。雙方對此未達共識，因此相關子法何時會擬定出來目前難以估計。

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