政見會》韓國瑜批FTA談判進度零 卻忽略ECA、BIA、AEO等成績

2019-07-03 21:37

〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜今天批評蔡政府執政三年多以來，經貿協定談判（FTA）「成功率是0」。但實則台灣與友邦巴拉圭和史瓦帝尼簽訂經濟合作協定（ECA），與菲律賓和印度更新雙邊投資協定（BIA），與印度和澳大利亞簽署優質企業（AEO）相互承認協定，指稱推動經貿協定為「完全沒成功」顯然並不公允。

國民黨今晚在台北舉辦總統初選「國政願景電視發表會」最終場，主題為經濟、財政、能源與環境，韓國瑜、郭台銘、周錫瑋、朱立倫、張亞中五位總統參選人再度同場較勁。

韓國瑜在經濟政策方面，除了再次喊出「東西賣得出去、人進得來、台灣發大財！」口號以外，也提出在中長期方面，他有六大改造工程，包括宣示「全面展開自貿協定談判」。

韓國瑜抨擊蔡政府「這三年來FTA成功率是0，完全沒成功」，並指這代表台灣有90%的產品沒辦法享受關稅優惠，在南韓77%出口產品得享受優惠、新加坡是94%、香港是60%的競爭下，「對台灣企業太不公平」。

但實則台灣與南美洲友邦巴拉圭在2017年簽訂經濟合作協定（ECA），2018年2月生效；2018年6月也與非洲友邦史瓦帝尼完成簽署經濟合作協定（ECA），去年12月底生效。

此外，我國與菲律賓和印度也分別於2017年和2018年更新雙邊投資協定（BIA），確保台商投資獲得符合國際標準待遇，因應產業投資新樣態進行調整。

2018年我國也與印度和澳大利亞簽署優質企業（AEO）相互承認協定，藉由互相承認對方優質企業，貨物出口至得享有便捷通關等優惠措施。根據統計，目前累計有722家企業享有通關優惠便利。

韓國瑜的六大改造工程另外包括加速邁向數位經濟、運用高科技和自經區加值製造業、青年創業願景工程、庶民經濟希望工程、跨部會KPI重建公務人員光榮感和生產力。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法