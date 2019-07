藍委指中國網軍助韓是「讀者投書」 《外交政策》打臉

2019-07-03 21:35

〔即時新聞/綜合報導〕美國雜誌《外交政策》(Foreign Policy)日前披露中國網軍介入去年高雄市長選舉,分享大量假新聞攻擊陳其邁及蔡政府。日前國民黨立委許淑華表示,該篇文章只是讀者投書,並非由《外交政策》的記者所撰寫。不過該雜誌表示,他們不刊登讀者投書,而且文章經過雜誌的編審程序。

許淑華表示,經前國民黨國際組長黃裕鈞查證,該文只是一篇讀者投書,撰稿者黃柏彰還是前民進黨黨工,目前是自由撰稿人,並非《外交政策》的記者,證實這是一篇「真投書」,換個角度來說,就是不折不扣的「假新聞」。

不過,總編輯泰柏曼(Jonathan Tepperman)今日在回覆中央社電郵時表示,「《外交政策》其實不會刊登讀者投書。你問到的那篇文章,跟我們刊登的任何文章都經過同樣的編審程序。(FP doesn’t really publish letters to the editor. The article you asked about went through the same editorial process as everything else we publish.)」

《外交政策》是由哈佛大學著名史學教授杭亭頓(Samuel P. Huntington)在1970年代創辦,探討美國國內、外政策與國際時事的知名雜誌。

