藍委指中國網軍助韓是「讀者投書」 《外交政策》打臉

2019-07-03 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國雜誌《外交政策》（Foreign Policy）日前披露中國網軍介入去年高雄市長選舉，分享大量假新聞攻擊陳其邁及蔡政府。日前國民黨立委許淑華表示，該篇文章只是讀者投書，並非由《外交政策》的記者所撰寫。不過該雜誌表示，他們不刊登讀者投書，而且文章經過雜誌的編審程序。

許淑華表示，經前國民黨國際組長黃裕鈞查證，該文只是一篇讀者投書，撰稿者黃柏彰還是前民進黨黨工，目前是自由撰稿人，並非《外交政策》的記者，證實這是一篇「真投書」，換個角度來說，就是不折不扣的「假新聞」。

不過，總編輯泰柏曼（Jonathan Tepperman）今日在回覆中央社電郵時表示，「《外交政策》其實不會刊登讀者投書。你問到的那篇文章，跟我們刊登的任何文章都經過同樣的編審程序。（FP doesn’t really publish letters to the editor. The article you asked about went through the same editorial process as everything else we publish.）」

《外交政策》是由哈佛大學著名史學教授杭亭頓（Samuel P. Huntington）在1970年代創辦，探討美國國內、外政策與國際時事的知名雜誌。

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