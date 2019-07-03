小英：帶領台灣經濟成長 第1季躍居4小龍之首

2019-07-03 20:34

［記者黃美珠、蔡孟尚／竹縣報導］總統蔡英文今天下午先後到新豐、竹北跟支持者茶敘座談，並贈匾「澤厚民安」給竹北新社保安宮。席間，她細數3年來的執政成績，不僅辦到了過去歷任總統想做卻做不到的，帶領台灣脫離口蹄疫疫區，也讓台灣的經濟成長從亞洲4小龍最後一名，在今年第1季躍升為第1名，稅收增加後，因為謹守財政紀律，有辦法減稅、做各項社會福利，以經濟發展、財政穩定、社會福利3頭並進的作法帶領台灣走向更好的未來。

她說，最近3年儘管有國人覺得政府嚴格執行、做好洗錢防制的工作很擾民，但經大家努力，我們最近被國際組織通知，已從觀察名單中除名，顯示我們是1個好的、正常的國家，這對台灣形象提昇很多。

另外過去國際遠洋漁業對台灣的遠洋漁船很有意見，歐盟為此對台發出黃牌，警告台灣再不改進，台灣的漁獲就賣不進歐盟。

她上任後不斷跟漁民溝通且提供政府的相關協助，現在黃牌也拿掉了，這樣台灣人很有面子耶！因為台灣給人感覺遵守法律、可以信賴、是個很友善的國家。

她說，她上任後一直拚經濟，儘管國際局勢起起伏伏，但經濟始終穩定成長。剛接手時台灣的（經濟成長）是4小龍最後1名，今年第1季的經濟成長，台灣已經是4小龍的第1名。國際組織還稱讚說，台灣的總體經濟穩定度是世界第1。

她也重申自己對中國文攻武嚇從不退讓，不僅沒接受九二共識，今年初還公開告訴全世界，她拒絕習近平所提的一國兩制台灣方案。而當中國的軍機飛越海峽中線，她就告訴國軍說，如果下次中國軍機再有蓄意飛過中線，我們就強勢驅離。

蔡英文說，因為這個中線就是確保臺灣海峽和平的中線，如果中國任意去把中線毀掉，就是要毀掉台海的和平，所以我們一定要守住！

蔡英文拿香港的一國兩制為例說，香港人真的很痛苦，我們台灣要支持香港，台灣人一定要讓自己的民主更好，守住我們的主權，我們才能去幫助其他人。

蔡英文也問在場支持者：「過去那麼多年，中國對台灣壓力這麼大，蔡英文有沒有退讓過一步？」大家齊聲回答：「沒有。」

她藉此對比說：「但是我們看到國民黨那些候選人，閃閃躲躲，做一個國家領導人可以這樣子嗎？」並詢問「那你們2020年要選誰啊？」大家再度齊聲回答說「蔡英文」，讓她滿意地說「這個答案很正確！」

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