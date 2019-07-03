中火減煤恐衝擊用電 台中市府揚言：達不到不排除撤照

2019-07-03 20:47

〔記者蔡淑媛／台中報導〕針對中火機組許可證申請延展期限陸續到期，台中市要求生煤許可量從1600萬噸降至1104萬噸，台電反擊衝擊全台供電，台中市環保局長吳志超、新聞局長吳皇昇今天下午召開記者會強調減煤會減少121億度電，但近年全國增加6部大型機組約增218億度電，不會影響全國用電「如果中火無法達到生煤使用量減4成的要求，不排除撤照！」

台中市新聞局長吳皇昇更炮轟中央「為什麼是台中市政府及市民要去處理能源政策的問題？」這是中央與地方本末倒置、邏輯錯亂、嚴重混淆的視聽問題，指「盧秀燕市長不是國家元首，台中市政府也不是行政院，為什麼蔡英文總統不去檢討能源政策」、「不要把能源政策和供電責任放在台中市民的身上！」認為中央以供電責任「威脅、恐嚇市民」實行減煤政策「絕不退讓。」

環保局長吳志超表示，中火燒煤發電產生的PM2.5占台中市PM2.5的15%，硫氧化物占64%、氮氧化物占40%，是龐大的單一污染源，沒有減污、減排是對不起台中市民及大中部地區民眾，而且台中市也不是單針對中火，對於全市固定、移動及逸散污染源嚴格管制。

吳志強強調中火減煤後電供應仍然足夠！近兩年全國共增加6部大型機組（大林2部、林口1部、通宵2部、大潭1部）扣除淘汰機組發電量，淨增加發電達250萬瓩，約相當於218億度發電量，中火減煤4成只會影響121億度電量，市府有精算後提出，絕不會影響全台供電品質。

吳志超也說，台中市4年前實施生煤自治條例，4年減煤4成，中央早就知悉，如今市府落實並在2020年達到目標，中央與台電卻不重視，他說「減煤已經是全世界的趨勢，」中央不應該再走回頭路，不支持捍衛台中市民健康的政策。

中火10部機組的許可證有效期限陸續在今年10月及明年2月到期，提出展延許可期限分別為今年7月10日、11月23日，吳志超表示會嚴審許可證，也依空污紅害日數分析，非空污季5至9月核配9部機組生煤用量670萬噸，空污季10月至12月及1月4月各核配5部機組用量各186萬及248萬噸。

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