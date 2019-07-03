爭取加入CPTPP 15農漁產品降關稅

2019-07-03 20:09

〔記者陳昀／台北報導〕立法院會今天三讀通過「海關進口稅則部分稅則修正案」，調降15項農漁水產品與加工食品的關稅稅率，雖然立法院國、親黨團對日本的山藥、蜜柑、清酒稅率調降有疑義，但最終只減少山藥的降幅，三讀後立法院國民黨團也在議場內疾聲抗議「媚日降關稅，出賣台灣農民」。

民進黨立委施義芳則於三讀後發言說，台灣近年的國際處境，因中國經濟起飛、主權強勢下逐漸被壓縮，對外貿易也因為國際經濟組織的排他性而競爭力降低，為加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），政府各部會積極爭取會員國支持，面對國民黨團質疑獨厚某些國家產品、不對等讓渡等，一個開放的政府是可受檢驗的，也會補償、輔導受影響產業。

日本的山藥、蜜柑、清酒現行關稅稅率為16％、30％、40％，對於政院擬調降為8％、15％、20％，但立法院國民黨團、親民黨團在朝野協商時都提出疑義，最後費鴻泰建議改為12％、20％、30％，但今天在院會表決時，只通過山藥關稅稅率從16％降為12％，其他都照政院規劃通過。

國民黨立委費鴻泰廣泛發言說，這次修正海關進口稅則預計造成2.1億元稅損，但台灣友邦巴拉圭只佔338萬元，其餘都是日本受惠，質疑修法動機。親民黨立委周陳秀霞也疾呼，山藥、蜜柑絕對不能退讓，不但衝擊農民生計，且未來若面臨國內農產品滯銷，上下游產業都會受影響，到政府又要拿錢補貼？

國民黨立委許淑華在廣泛發言時說，南投山藥原本年均價為每公斤40到50元，今年崩盤到每公斤20元，若再降稅恐造成更大衝擊；她提到，台灣正準備與日本洽談降低香蕉、毛豆的關稅，現在若自廢武功，未來更可能沒有籌碼可用。

蔡培慧指出，山藥進口比重已從2014年的19.83％逐年降低到14.87％，有下降趨勢，代表台灣山藥產業非常強勁多元，雖然農業產值僅佔GDP不到2％，但創造56萬就業機會，希望維持現行稅率。

蔡培慧也說，農委會有責任協助山藥產業降低生產成本、附加產品多元化、提升經濟產值，除了食品之外，還有生醫、醫美等加工取向，並可接洽大通路商、國軍團膳。

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