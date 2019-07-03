吃豆腐？吳敦義邀王金平擔任民調「總督導」

2019-07-03 15:41

〔記者施曉光／台北報導〕已經退出國民黨總統提名初選的前立法院長王金平，今天上午召開記者會質疑民調取樣與初選公平性，國民黨中央下午先由民調執行小組召集人黃德福、組發會主委李哲華出面回應澄清，黨魁吳敦義隨後在中常會上提議，邀請王金平擔任總統初選民調「總督導」，獲得在場中常委一致決議通過。

國民黨發言人歐陽龍指出，吳敦義建議在民調執行小組的5人小組之外，再增設一位「總督導」，現場所有中常委一致認同通過，他並強調，王金平的黨政經歷豐富，吳敦義希望王金平接受這份職務，並已責成副主席兼秘書長曾永權向王金平提出邀請。

國民黨民調執行小組召集人黃德福稍早出面說明表示，民調作業流程一切秉持公平、公正、公開原則，甚至考慮未來開放媒體在遠處觀看民調公司執行電腦統計的過程，由於最後統計結果必須15日才對外公布，目前擔心統計過程是否會被媒體用長鏡頭記錄拍攝，他並強調，不希望民調成為紛爭的開始，而是初選後黨內團結勝選的開始。

至於王金平質疑這次初選可能遭對手陣營影響，國民黨組發會主委李哲華表示，民調相關問題，在昨天的民調執行及觀察說明會會議中，已經向5位總統參選人陣營代表說明的非常清楚，他並強調，這次抽樣是從「107年中華電信住宅電話資料庫」的644萬6,977筆市話號碼中電腦隨機抽出，機率比中彩券還低，外界許多傳聞只是民進黨故意策略性放消息，想要製造國民黨紛爭，影響初選後的整合，這是「司馬昭之心」，他呼籲藍軍支持者如果要避免民進黨得逞，大家在8日至14日民調電訪執行期間，要在家中等電話受訪。

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