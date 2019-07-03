傳綠營要「灌票」給韓國瑜？ 謝龍介：蔡英文的選戰騙術

2019-07-03 10:57

〔記者蔡文居／台南報導〕挺韓的國民黨台南市議謝龍介今天表示，國民黨2020初選最後黃金周，傳出綠營操作「灌票」給高雄市長韓國瑜。他批評說，這是民進黨蔡英文的選戰騙術，鼓動綠營「灌票」的行為，是反民主、不尊重人民的伎倆。

民進黨台南市黨部執行長蔡麗青則澄清絕無此事，她說，「怎麼可能！民進黨不會去做這種事。」國民黨的初選，是國民黨的事，民進黨不會去做這種事情，民進黨的支持者一定會支持民進黨的候選人，而現在選民也非民進黨要他們怎麼做就怎麼做，謝龍介要做這指控，應該要有證據。

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