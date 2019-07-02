公民假日草市被高市府駁回 綠議員批韓國瑜只准州官放火

2019-07-02 19:57

〔記者陳文嬋／高雄報導〕公民割草行動原定7月6日舉辦公民假日草市，卻被高市府歸類為政治活動並遭到駁回，公民割草行動質疑市長韓國瑜說好的尊重與包容呢？民進黨議員林智鴻則表示，公民論壇非政治活動，批評韓國瑜只准州官放火，不准百姓點燈。

民進黨議員林智鴻表示，韓國瑜市長曾說過要禁止政治集會，果真落實政見，禁止高雄市民言論表達，限制人民集會自由，反觀韓國瑜市長本人卻四處造勢，顛倒是非，製造社會對立，只准州官放火，不准百姓點燈，韓國瑜反民主的言行，將遭致更大的社會反彈，罷免的聲浪也必定加大。

公民割草行動預計7月6日於高雄市區舉辦「公民假日草市」活動，活動結合公民論壇，敬邀市民、公民團體及各專業領域人士進行演講，同時結合文創市集與藝文表演，向高市政府申請借用場地，不料韓市府卻以政治活動為由駁回。

公民割草行動表示，近日韓市長於造勢會上表示，7月6日並沒有任何造勢會，邀請韓粉們到高雄觀光旅遊。韓市長刻意運用造勢與媒體優勢打壓其他不同的聲音，甚至不允許公民團體以公民論壇結合市集形式，駁回割草市集的場地申請，是否有失韓市長所稱之尊重及包容不同意見？

公民割草行動呼籲韓國瑜市長，民主是社會各種聲音所組成的，千萬不要辜負民主，讓高雄成了個人取暖的一言堂。

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