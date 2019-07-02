遭疑暗酸…徵觀光行銷處長不要講空話 林右昌急回6字

2019-07-02 16:33

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長林右昌6月16日廣發英雄帖，要為市府新成立的「觀光及城市行銷處」，招募首任新處長。林右昌今天在市務會議中指出，市府半個月共收到38封履歷，近日將安排面試；林右昌說基隆比較特別，他不喜歡好高騖遠，或講空話講大話的人，因為基隆不是直轄市，沒有那麼多預算。記者追問林右昌是暗指高雄市的潘恆旭局長？林右昌趕緊澄清說，「沒有」！「沒有」！「沒有」！

林右昌在市務會議後記者會指出，市府公開徵求觀光及城市行銷處長，共收到38封履歷，他會做書面初步審查，接下來安排時間邀請投件的英雄面試，面對面洽談，希望遴選出第一任觀光行銷處長，為基隆打拚。

林右昌說，來應徵處長的各行各業都有，學經歷非常好，但找處長不能只看書面，還要面對面了解他對基隆發展的想法，或是他能為基隆帶來什麼樣的觀念價值，或資源，來促進基隆市觀光和城市能見度的提升，讓基隆市做得更好。

林右昌說，基隆比較特別，他不喜歡好高騖遠，或講空話講大話的人，因為基隆市不是直轄市，沒有那麼多預算，所以需要行政能力很強的人，把最有限資源做最大發揮，這是他很重視的，不是嘴巴上講的天花亂墜，最後執行能力不足，公家機關和民間企業還是不一樣，民間企業可能表現很好，但在行政機關要有歷練和能力，還要有面對民眾的能力，要多方去考量。

記者問林右昌「市長是暗指高雄潘恒旭局長？」，林右昌急忙回說，「沒有」！「沒有」！「沒有」！，他的意思是說，基隆非六都，資源相對少，旁邊有3個直轄市，而且是最有錢又是最大的直轄市，北市、新北和桃園，在基隆市工作面臨周邊城市的競爭，要大突破的事情很多，但資源有限，所以要找一個處長，要有能耐在有限資源去做最大的發揮，把1天當3天用，把1塊錢當10塊錢來用。

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