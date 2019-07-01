上演復仇記？ 李婉鈺將挑戰天母北投、三重立委

2019-07-01 22:27

〔記者陳心瑜／新北報導〕前新北市議員李婉鈺傳出有意參選台北市第一選區（天母、北投）的立委選舉，她受訪時證實說，「有可能會挑戰」，目前除了跑天母、北投的行程，也有跑新北市三重區（新北市立委第三選區）的行程，她表示兩區都有在考慮挑戰，先聽聽地方的聲音。

李婉鈺在去年的市議員選戰中，與同選區戴瑋姍激戰，戴是立委吳思瑤的子弟兵，選舉結果「戴上、李下」，外傳李婉鈺如今參選台北市第一選區立委，有意找吳思瑤「復仇」。對此，李婉鈺否認說，雖然不欣賞戴瑋姍「靠攻擊打贏選戰」的做法，但「小助理不值得我大動干戈參選」，她表示對天母和北投的生活圈很熟悉。

對於李婉鈺的批評，市議員戴瑋姍說，去年底的選舉已經過了半年多，不想再多說什麼，每個人做過的事情，自己最清楚，樂見大家用不同的方式為社會服務。

李婉鈺說，她在板橋的階段性任務已達成，包括改善板橋國中操場淹水、湳子溝及台藝大周邊人行道拓寬等，她規劃執行的「板橋府中園區更新計畫」還獲「國家卓越建設獎」，因此想嘗試其他能做些事的地方。

李婉鈺認為，天母、北投現任立委吳思瑤可以轉戰不分區，三重現任立委余天則比較適合演藝圈，擔任電視台董事長等職務更能發揮專才，她更評論三重前立委高志鵬「沒有好好反映民意」。

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