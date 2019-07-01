本世紀首次財政平衡！蘇揆：施政顧好就不必開芭樂票

2019-07-01 18:55

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長蘇貞昌今（1）日發臉書表示，去年是政府自2000年以來首次財政平衡，賸餘的一千多億用來實施3項「超有感」補助政策，「顧好施政品質，跟維持財政紀律一樣重要，把事情做好，不必放話，也不用開那麼多芭樂票」。蘇貞昌也澄清，為防堵登革熱疫情，中央以最快速度「出人出錢」，反倒是高雄市長韓國瑜沒掌握狀況，錯誤指控中央。

蘇貞昌發文寫道，人力方面，國軍為因應高雄疫情隨時待命，疾管署與國家衛生研究院自5月29日至6月30日以來，共南下支援900多人次，幫忙防疫與病媒蚊監測工作。

文中指出，在經費方面，中央也大力支持高雄市政府，以5千萬元緊急補助防治登革熱，行政院2天就核准，在6月24日請高雄市政府出具領據，快來請款，一週後的今天，衛福部才收到請款公文。

蘇貞昌說，這期間高市長韓國瑜未掌握狀況，不斷指控中央不關心，但是防疫不分藍綠，為防堵疫情，中央一定以最快速度出人出錢。

另外，蘇揆提到「去年是政府本世紀第一次達到財政平衡」，賸餘的一千多億拿來「補助幼兒托育」、「補助娃娃車更新」還有補貼單身及婚育家庭租金。除了超有感減稅，各種嘉惠下一代的政策也正要上路，「這就是務實的革新。」

蘇貞昌強調，顧好施政品質和維持財政紀律一樣重要，「把事情做好，不必放話，也不用開那麼多芭樂票。」

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