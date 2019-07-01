實價登錄2.0變0.5？ 黃國昌轟民進黨：哪門子居住正義

2019-07-01 18:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院臨時會今日院會表決「平均地權條例部分條文修正草案」，針對本次將修法僅免除地政士責任，及實價登錄義務人由地政士與賣方改為買賣雙方，原先期待的門牌揭露、預售屋登錄皆未在列。時代力量立委黃國昌不滿砲轟，這算哪門子實現居住正義？民進黨團總召柯建銘反駁，不是「實價登錄2.0」一次到位房價就會全面下降。

黃國昌質疑，蔡英文總統承諾的所謂「實價登錄2.0」沒有了，預售屋實價登錄沒有了，查核權入法也沒有了，只剩下免除地政士責任，這算哪門子在實現居住正義，民進黨當年批評馬政府的實價登錄是假的，批馬不要騙選票，現在民進黨立委席次過半卻不修。

時代力量立委洪慈庸指出，「實價登錄1.0」上路多年來，顯示有資訊登錄不夠、不公開透明問題，還可以將責任推給地政士，本次修法僅審個別委員版本，並不處理行政院版草案，也不揭露門牌資訊，預售屋實價登錄也沒有，應該給民眾真正的「實價登錄2.0」。

民進黨立委管碧玲表示，這次「平均地權條例」修正草案送進臨時會，民進黨一夜之間被打成建商魁儡和對不起年輕人的政黨，「我絕對無法接受」，這次修法重點在於買賣雙方抓到第一線絕對負責，限制要在移轉時立即申報，而非30天內，這就是改革。

管碧玲指出，其他還需要協調部分，未來將在委員會繼續處理，不應該被說成是「實價登錄0.5」，她可以接受「實價登錄2.0」沒有一步到位，但這次修法至少是「實價登錄1.5」。

民進黨團總召柯建銘強調，剛剛黃國昌提到居住正義，但國外學者提及，並不是「實價登錄2.0」一次到位房價就會全面下降，居住正義是要全面討論，「請不要見樹不見林」。

柯建銘指出，這一年多來時代力量可以提案，民進黨已經陸續通過租賃專法，去年也通過都更條例要發展公辦都更，也會由央行政策來看待問題，民進黨非常負責處理居住正義。

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