韓國瑜政治獻金內幕 黃光芹舉「證人」追：7500萬元到哪去了？

2019-07-01 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕繼6月28日爆料高雄市長韓國瑜的台北造勢場經費是由悟覺妙天全額贊助，黃光芹稍早又在臉書引述「目擊證人」口述爆料，指國民黨黨主席吳敦義幫韓國瑜募款約4000萬元，等於100萬碗魯肉飯，再加上其他捐款，對比後來申報的競選經費1.29億元，剩下的7500萬元到哪去了？

黃光芹在臉書引述「1號目擊證人」口述，指出韓國瑜得自吳敦義主席幫他募得的企業捐款，差不多就是100萬碗魯肉飯、大約4000多萬元，蔡正元沒有說錯，只是吳沒有經手。韓及幕僚親筆簽名後，將現金領走。親簽單正本存查在國民黨中央黨部，「1號目擊證人」表示親眼看過其中的影本，還看過兩次，證明韓國瑜有收取企業的捐款。

「1號目擊證人」表示，韓國瑜宣稱他的競選經費，其捐助收入的87%是來自小額捐款，所謂捐款，有帳號、有收據，但他對外說礙於《個資法》，不方便公佈捐款細目，到現在為止，都没看到韓國瑜有進一步的說明。據「1號目擊證人」說法，韓的說法與實際狀況差距甚遠。

「1號目擊證人」指出，韓國瑜報給監察院的競選經費為1.29億元，高雄市選舉韓自辦的活動，只有11月17日鳳山的造勢，以及11月23日的選前之夜，根據王淺秋對媒體說，花費在200萬到250萬元，加上他團隊也沒請多少人，不用付太多薪水，估算整個競選花費大約是4000萬元，減去他申報的1.29億元，剩下的7500萬元到哪去了？其中如果有假單據、假發票，監察院和司法單位應調查清楚。

黃光芹在另一篇發文則引了「2號目擊證人」的口述，表示其朋友確實曾經奉吳敦義的指示捐款給韓國瑜，「我看到其中的6、7筆單據，分別為200萬元、150萬元。什麼時候、什麼地點、什麼人在場，他（朋友）都說得很清楚。我也向吳主席求證，他也說有。只是他沒有經手，錢都是直接交給韓。」（13:24更新）

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