嗆韓國瑜選總統很可笑 黃光芹：這小孩難逃一劫

2019-06-22 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜19日被榮獲模範生獎的吳姓國三畢業生當面建言：「要選總統是一件很可笑的事」，被韓粉惡搞受訪畫面；資深媒體人黃光芹指出，「我判斷這個小孩子應該是難逃一劫」，因為他說了「韓國瑜最不想聽到的一句話」。

黃光芹指出，韓國瑜粉絲在鍵盤上威脅他人的人身安全，這個在台灣已經是一種相當惡質的文化，「我為什麼箭頭會針對韓國瑜，是因為他常常會叫戰」，「譬如說他第一時間」會針對關於他的言論，問「誰說的」，所有韓粉就加入戰局了，「他們用蓋台的方式」進行攻擊。

黃光芹舉例，先前採訪韓國瑜，「音檔出去之後，然後韓粉受不了了，因為我們（韓粉）是挺他（韓）選總統的，他怎麼會這樣子，看到你黃光芹就這樣講呢，而且他事實也是這樣講的，結果一出來他（韓）說誰說的，那一天就是種下我們家直到今日都還飽受威脅。」

黃光芹提到，該名當面指點韓國瑜的國中模範生，「我判斷這個小孩子應該是難逃一劫」，黃認為，「我覺得他說了韓國瑜最不想聽到的一句話」，韓從年初起心動念想選總統，凡有幕僚、朋友或政治人物說「你不要選」，「他立刻是有敵我關係的」，當小孩有話要跟他說，他用「非常魯莽的方式把他撥到一邊」。

黃光芹補充，九合一大選期間，韓國瑜1位幕僚說「你們這些噁心的大人」，現在這個小孩子也透露「你這個大人非常噁心欸，你對高雄人多少承諾」。

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