郭台銘提國家養0-6歲童 高市議員李喬如：被韓導騙怕了

2019-06-30 13:42

〔記者黃良傑／高雄報導〕國民黨總統初選第2場「國政願景電視發表會」，5名參選人同台較勁，為拉攏年輕族群，青年政策成為發表會的焦點之一，國民黨參選人郭台銘就喊出「新生兒從出生到6歲，由國家幫你養」，高市資深議員李喬如今表示支持，但怕被騙，她在自己的臉書貼文「因為我們被韓導騙怕了，郭董可以說白說清楚嗎」？

連任7屆的民進黨高市議員「姐姐」李喬如，從1994年12月25日開始連任第4、5、6、7屆高雄市議會，2010年高雄縣市合併後，繼續蟬聯3屆，曾任黨團總召，她聽到郭台銘端出牛肉政見後，今在自己的臉書貼文，表示從吳敦義到陳菊市長任内，就擔任市議員迄今，在議會質詢都要求中華民國生育的出生兒，一直到高中的教養費，政府不能缺席，全力參與扶養因為孩子是國家未來要用的動力一份子，學費該獲全免。

不過，7屆議員任期來的努力，礙於財政困難，至今只落實部分補助，並自認其任務尚未完成，但見國民黨總統初選参選人郭台銘政見發表提出，要中華民國出生兒0至6歲兒童由國家扶養，這是我一生從政期待的兒童福利政策，她公開表示「我支持」，不過，李喬如說怕被騙，還說「因為我們被韓導騙怕了」，深怕郭董與韓導一樣只開口號，希望郭董能說清楚、講明白。

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