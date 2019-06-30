獲祝賀前進總統府 王金平：參選到底

2019-06-30 11:44

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕前立法院長王金平今天上午到新竹縣義民廟參拜時，司儀祝他高票當選前進總統府，他受訪時坦承要參選到底，但未來要怎麼一個參選法，以後再說。

王金平今天上午到義民廟除了參拜客家人的主要信仰神明「義民爺」外，也參加了新竹縣金平之友會成立大會，受到支持者的熱烈歡迎。

他在接受媒體訪時說：「我說我一路一定要參選到底啊！未來要怎麼一個參選法，我現在也沒有辦法講出所以然來，以後再說嘛！現在還言之過早。所以我一直強調，世事如棋，乾坤變化莫測，所以我們靜觀未來的發展。」

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