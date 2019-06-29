政見會》文化題韓國瑜這樣回 網酸：草包連題目都聽不懂

2019-06-29 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選第二場「國政願景電視發表會」今在台中登場，第二階段文化題為「如何導正去中華文化的斷根政策？」未料高雄市長韓國瑜卻回答對毒品的看法，讓許多網友狠酸「真草包 連題目都聽不懂」、「工三小啦 按錯鍵喔？」

國民黨政見會第二階段文化題為「如何導正去中華文化的斷根政策？」韓國瑜只在開頭時答題表示，台灣的天空有，東洋、西洋、中華，本土分為閩南、客家、各省、原住民、新住民，隨後說「我更關切另一個議題，毒品」。

韓國瑜接著說，台灣毒品問題嚴重，他當市長後一直很擔心，但是太忙，於是請妻子李佳芬探視「毒寶寶」，也因此看到這些寶寶們搖頭晃腦、行動緩慢；「從鴉片戰爭來毒品把中華民族害多慘，總統一定要把反毒誓為國家施政的重中之重」。

韓國瑜答非所問的情況在PTT引發網友熱議，有網友發文詢問，「韓國瑜碰到沒有準備的題目，不懂、不會講，沒有準備，就開始講毒品 .....『這招到底是』？？？要不要先禁止吸韓粉阿！自己吸最兇，吸到都爆瘦了」。

其他網友也狠酸，「因為沒文化所以聽不懂文化」、「韓國瑜沒有答錯，是問題錯了」、「韓導：猜題猜錯了！硬掰一下好了」、真草包 連題目都聽不懂」、「工三小啦 按錯鍵喔？」、「台灣第一唬爛王 KMT的政治明星」。

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