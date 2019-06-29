參訪國家文學館 蘇貞昌：認識歷史愛台灣

2019-06-29 14:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕行政院長蘇貞昌今（29）日參訪國立台灣文學館，他建議館方導覽動線強化認識歷史，不僅讓民眾看見古蹟建築之美，更能因此深刻熱愛台灣。

蘇貞昌在台灣文學館館長蘇碩斌等人陪同下參訪館內建築與展覽，同時參訪了解文物修復過程，包括台灣戒嚴時期文學作品及文學家楊逵筆記真跡；另外，有一幅雲林縣一級古物「北港飛龍團大龍旗」，是北港百年陣頭北港飛龍團於1926年製作完成，罕見的斜邊長度近7公尺、重達31公斤，大量金屬鏽線與立體刺繡工藝極其珍貴，修復人員必須「全身趴著」或「跪著」修復，讓在場參訪人員為此認真專業頗為驚歎！

蘇貞昌說，他當省議員時，當年國民黨政府下令只能用國語廣播、不能用台語，他為此在交通部門質詢，坐火車的民眾因為聽不懂廣播，到站了才起身，容易發生危險，不應這樣對待民眾，因此火車上又恢復台語、客家話廣播，他是用一生清楚見證這些過程。

蘇貞昌也建議，「不是看美而已，更要看見歷史愛台灣」，有關導覽動線應特別規劃，民眾一入館後，即可了解建築的演變及台灣文學的發展過程，讓民眾有歷史感，更加愛台灣並疼惜這塊土地，館方也可利用影片等多媒體素材，介紹該館及台灣文學，並建議備有外語版本，以利外國遊客了解。

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