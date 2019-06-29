訪司法博物館感觸深 蘇貞昌：噍吧哖事件審判應重現

2019-06-29 11:09

〔記者王俊忠／台南報導〕行政院長蘇貞昌今天上午走訪台南司法博物館，蘇貞昌在短短半小時參觀後表示，司法體系是比較保守的，但能把日治時期建物舊台南地院保留下來，算是進步的作法，且舊台南地院法庭曾審判過噍吧哖事件，應可完整保留在審判的法庭、重現歷史事件。

對於蘇貞昌的建議，陪同為蘇導覽的台南地院書記官長李培聞說，法院看法也是樂觀其成，司法院與行政院可合作推動法治歷史展覽與法治教育，會向司法院高層反映蘇院長的建議，在未來司法博物展覽可以進一步規劃。

今上午，蘇貞昌由行政院秘書長李孟諺、民進黨台南地區立委郭國文、陳亭妃、林俊憲與王定宇、南市副市長王時思等多人陪同走訪舊台南地方法院變身的司法博物館。

律師出身的蘇貞昌對日治時期1914年即啟用的舊台南地院建物相當有感覺，參訪過程不時對身旁的南院書記官長李培聞提出展覽方面的建議、也與幾位立委交換意見。蘇院長幕僚透露，蘇貞昌擔任律師時曾到台南高分院開過庭。

蘇貞昌認為，舊台南地院於1915年曾出借第三法庭給軍事法院審判噍吧哖事件，對於台南這件台灣人首次以宗教力量的大規模武力抗日事件，司博館可在審判法庭完整保留此案的審判歷程，讓古蹟法庭重現當年抵禦外侮的歷史事件。行政院秘書長李孟諺也說，文化部有重現歷史的專案，可與司法院合作促成。

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