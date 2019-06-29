高雄人加油！館長響應「罷韓」：把這塞子拔起來丟掉

2019-06-29 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕民間團體「Wecare高雄」和「公民割草行動」28日上午正式結盟，一起加入罷免高雄市長韓國瑜的行列，而首日就收到超過3千份的連署書，高市議員林智鴻服務處更湧入大量連署民眾。對此，「館長」陳之漢也響應這項活動，呼籲高雄人「把這塞子拔起來丟掉」。

「Wecare高雄」和「公民割草行動」兩大民間發起的倒韓團體，28日宣布結盟，兩方將結合各自的資源，並將邀請館長等社會知名入士，一起加入罷免韓國瑜的行列。

對此，館長28日晚間也在臉書回應，「高雄朋友加油，也許這是歷史上第一個被罷免的市長，希望你們可以把這塞子拔起來丟掉」。許多網友也在下方留言，「我印200份 全家大小同事都加」、「高雄加油吧塞子拔起來丟出去」、「我已經準備列印在街上發了！」、「現在高雄問候語不是你發財了嗎？而是你罷免了嗎？」、「拜託高雄人不要在讓這草包毒害高雄了」。

韓國瑜日前在國民黨總統初選國政願景電視發表會上，用水、浴缸與塞子來比喻美中台三方關係，並問說「台灣要當棋子還是浴缸的塞子」？但遭網友怒轟「整段在鬼扯」。

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