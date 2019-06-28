盧市府稱「競爭力大幅進步」 網酸韓國瑜推前朝打臉盧秀燕

2019-06-28 23:44

〔記者黃鐘山／台中報導〕一項縣市競爭力調查，高雄市由第8名降至12名，韓市府澄清是前朝的施政分數；而台中市從第10名進步到第8名，盧市府則發布「數據會說話，城市進步看得見」新聞稿。不少網友在PTT大酸「韓天天被打臉，唯一可以讓韓打臉的就是盧」、「盧發新聞稿感謝林佳龍？」

這項調查總排名，高雄市由全台第8名落至第12名，韓市府表示這次相關調查數據，係以去年2018年政黨輪替前市府團隊的各項重要指標統計數字為主，部分項目也為2017、2016年，強調高雄市新團隊在韓國瑜市長上任後，半年來全力打拚，有多項亮眼政績，會全力衝刺打造亮麗高雄。

同一份數據調查，中市府則發稿表示，「數據會說話，城市進步看得見！」台中市整體競爭力總排名從去年的第10名進步到第8名，特別在教育文化方面，無論在六都或全台排名，均僅次於台北市，代表中市府在推動教育文化作為的努力成果獲得肯定，其他在生活品質、公共安全與消防等方面表現均較去年進步。

同為國民黨執政的直轄市府，對於調查數據解讀迥異，就有網友分享高市府與中市府新聞至PTT，即引發網友討論並大酸，「禿子燕子互打」、「網內互打免費」、「韓導又再害小燕子」、「韓粉又要出征盧秀燕粉專了」、「高雄台中 兩個市長那個智商低？」、「壞的算前朝 好的都任內」、「不要再收割林市長的政績了」、「盧怎麼不說中央處理」。

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