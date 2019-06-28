雙城論壇「柯劉會」？ 北市府：不敢多做揣測

2019-06-28 16:49

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲7月3日至5日率團到中國上海，參加台北上海雙城論壇，傳出中國國台辦主任劉結一將會見柯文哲。台北市政府今天下午舉辦雙城論壇行前說明會，媒體關心「柯劉會」，北市府副發言人柯昱安說，現階段公布的行程沒有這個部分，會不會見到國台辦主任，目前不敢多做揣測。

柯文哲被視為2020總統大選熱門人選，「柯劉會」是否成真備受關注，柯文哲日前曾說，「若不期而遇也不會迴避」與劉結一碰面，陸委會則提醒「不會有不期而遇」，若變更行程，要事前依規定補件。

柯昱安下午受訪時說，目前市府對外公布雙城論壇媒體版行程，都沒有所謂會見任何中國大陸官員的行程。媒體問是否有「隱藏版行程」？柯昱安強調，沒有隱藏行程，所有行程都對外公開。

媒體再問，若不期而遇，與劉結一見到面？柯昱安說，北市府一切按照台灣規定程序，如果有任何需要會提前跟陸委會說明，不管是要提前更正行程，都會依照規定辦理。

媒體追問，所以會預期補件？柯昱安說，目前不做任何揣測，他重申，目前對外宣布行程就是這樣，沒有見中國官員，未來假設行程有任何變動都會依照程序辦理。

柯昱安說，這次雙城論壇市府共有69人，除了柯文哲出席，還有依照各自任務參加的兩位副市長鄧家基、蔡炳坤，以及參加分論壇的市府相關局處首長，再加上台北市議員。

媒體好奇，此行有兩位副市長，是否特別重視這次論壇？柯昱安則說，平常心看待。至於隨行的台商，柯昱安說，台商還在邀約中，現階段還在統計。

在場媒體問到，見到劉結一是否平常心？柯昱安僅重申，現階段公布行程沒有這個部分，會不會見到國台辦主任目前不敢多做揣測。

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