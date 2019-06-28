雙子星爭議不挺柯文哲 高嘉瑜透露這原因

2019-06-28 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕投審會以國安疑慮為由駁回台北雙子星開發案，讓台北市長柯文哲頗為不滿，昨天（27日）舉2015年頂新集團出售台北101股權一案打臉柯的台北市議員高嘉瑜，今天透露不挺柯的原因，強調「南海不適宜投標雙子星！」

因不滿雙子星開發案被駁回，柯文哲27日認為，「雙子星（審查結果）5天就告訴我，不要花5個月，這都是浪費時間，5個月才發現有問題對我來說太慢了」。他也抱怨，以沒有客觀標準的國家安全當理由來駁回申請，會造成外國公司投資台灣的不確定性，日後應該會有不利影響。

對此，高嘉瑜今（28日）在臉書表示，她從去年開始監督南海投標雙子星一案，立場始終一致，「認為南海不適宜投標雙子星，無關是否友柯或是為民進黨護航！」針對國安問題，雙子星投標人于品海與南海控股都被視為中資色彩鮮明，于品海所創辦的新聞網更被視為中共「大外宣」的平台。

高嘉瑜指出，財務問題更是南海不適宜投資的原因，包括南海控股負債總額是淨值的5.5倍，遠高於規定的3倍，且負債比率高達84.68%。此外，南海發展的股權，在7年前，早已全部質押給中國董事過半的「中國數碼」，其積欠了10億港幣的本金和1.2億的利息，完全都沒有支付。「更誇張的是，南海連履約保證金19億都還要跟銀行聯貸籌措」。

她也強調，一家負債累累、有中資背景的公司，以不合理無法回收的價格投標雙子星，要不是為了政治目的，就是買空賣空，透過台灣銀行聯貸掏空台灣，債留台灣。「這不是一家捧著白花花銀子來投資的公司，而是金玉其外、敗絮其內，包藏禍心的木馬屠城記。南海投資雙子星案，代表著我們與中共的惡，還能保持的距離」。

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