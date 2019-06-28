鄭文燦7月赴華府演講 台灣唯一獲國務院邀請縣市長

2019-06-28 14:31

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦今天受訪時證實，將於7月11號在華府演講，演場的場合是國務院舉辦的「全球挑戰會議」，他是應邀前往演講，國務院已經公布該行程。

鄭文燦說，台灣只有他一個縣市首長應邀參加「全球挑戰會議」，其他與會者是別的國家的、或城市的首長；這是美國國務院規劃的全球挑戰會議，其中叫做智慧城市論壇的專案計畫，邀請各個國家有經驗的市長去演講，交流經驗，那個國務院網站有寫，它網站上已經公告了，他是於7月11日在華府演講，那是公開的行程。

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