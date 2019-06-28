就任半年發表14項施政亮點 韓國瑜稱愛情摩天輪8月來

2019-06-28 14:51

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜就任滿半年，今發表14項施政亮點，他強調市府團隊會繼續全力打拼，做不足部分，歡迎市民朋友透過議員、或直接跟市府反映，非常樂意傾聽所有聲音，韓國瑜同時透露，大家關切的愛情摩天輪，8月會有三家廠商過來。

韓國瑜就任半年14項施政亮點，包括開闢道路與貫徹路平、推動特色觀光、開拓外銷通路、招商引資、報編產業園區、拆除陸橋、防洪治水、優化捷運路網、健全偏鄉醫療路網、啟動珍珠計畫、改善空汙、簡化行政流程、夜宿傾聽市民心聲、建置醫療觀光。

其中，「首富經濟」的施政亮點在農漁訂單交出漂亮成績單，招商引資方面累計投資洽談超過3600億元，新增投資案達700億元，增加超過6000個就業機會，和發產業園區也新增17家廠商進駐及總投資達204億元。

韓國瑜說，這6個月來說實在真的是衝得超厲害，但未必能夠讓每一個人都滿意，尤其現在民主時代，民意需求更多元，市府是盡其在我、全力以赴。

他強調，市府團隊一定不能離開基層民眾，隨時要保持傾聽基層民眾聲音，作為施政方針，他本人與局處首長都未來一樣會去做。

韓國瑜進一步提及大家關切的愛情摩天輪，他引述經發局提供訊息，指今年8月份，大概就有3家廠商會來高雄，準備加入摩天輪計畫，廠商分別來自美國、英國、法國，都對愛河上面興建摩天輪有高度的興趣，屆時再跟大家報告。

韓國瑜也提及，市府團隊最近因為登革熱疫情，壓力非常沉重，除了每天開會彙整訊息與調整作為，7月1日起就會委託化學兵協助噴藥，市府要做非常的多，會繼續全力打拼。

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