三軍官校畢業典禮 蔡總統：我是國軍的靠山

2019-06-28 12:54

〔記者蔡清華／高雄報導〕三軍六校聯合畢業典禮今天上午在陸軍官校舉行，總統蔡英文以三軍統帥身分出席主持授階，她致詞時表示，三年她來對國軍戰力的提升，國防改革落實，這些實實在在的進步與成果，「就是我照顧國軍的方式」、「我是國軍的靠山」，面對國際局勢的變化，中共在區域內頻繁的軍事活動，守護主權維持區域和平穩定，要靠堅強的國防，強調「和平靠國防、和平靠國軍」，打造更強的國防，更好的國軍是她念茲在茲的工作。

包括陸、海、空官校，國防大學、國防醫學院、及航空技術學院等三軍六校院，今天舉行聯合畢業典禮，合計畢業生1399人，總統蔡英文親自主持。

蔡英文以三軍統帥身分，在官校禮堂，從恭讀國父遺囑，唱國歌、領讀十條軍人讀訓、頒發畢業證書、授階、與畢業生大合照，到一同用中餐，均依軍校傳統走完全部流程。

包括國家安全會議秘書長李大維、國防部長嚴德發、參謀總長李喜明、陸軍司令陳寶餘、海軍司令黃曙光、空軍司令張哲平、海洋委員會副主任委員兼海巡署長陳國恩及陸軍軍官學校校長陳建義等亦出席是項活動。

蔡英文致詞時特代表國人，對畢業生的家長表達感謝，讓孩子加入國軍接受磨練，成為保衛國家的重要力量。

她提到，三年多前，到金六結看部隊的時候說，刷油漆跟除草不是最重要的事，國軍的裝備品質、部隊的訓練安全、強化戰力的制度改革，那才是最重要的事，當時，大家對拔草刷油漆有很多討論，不過她最在意的是國防改革要怎麼落實。三年過去了，現在，部隊的戰鬥個裝汰舊換新，各位下部隊之後，要居住的營舍寢室，也在大規模的更新改善。

在整體的戰力上，國防自主正穩健的前進，我們國機國造的高教機，明年就要準備升空首飛。幾十年來、歷經好幾任總統都想做的潛艦國造，終於開始啟動，2025年正式成軍。另外，我們透過軍購強化戰力的努力，也沒有一刻停下來。

她說，「身為三軍統帥，我是國軍的靠山」，而這些實實在在的進步與成果，就是照顧國軍的方式。「身為國軍的一份子，我們絕對可以以自己為榮，因為我們是一支戰力堅強、訓練精實，保家衛國的精英部隊。」

蔡總統強調，沒有人希望戰爭，但是，和平從來不是靠別人的施捨，而是要我們自己捍衛。國軍不求戰、不畏戰，隨時保持最強的戰力，捍衛台海和平，保護我們心愛的國家以及家人。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法