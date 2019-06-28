被疑國安標準大轉變 柯稱：上次我花3秒、民進黨花5個月

2019-06-28 11:06

〔記者蔡亞樺／台北報導〕投審會以國安疑慮為由駁回台北雙子星開發案，讓台北市長柯文哲頗為不滿，但2015年頂新集團出售台北101股權，柯當時也以同樣理由投下反對票，遭到質疑國安標準大轉變。柯文哲今早受訪時被問到此事，強調他沒有變，但「我上次只花3秒、民進黨要花5個月，問題在這裡」。

柯文哲今早主持交通會報前，接受媒體聯訪，被問到如今面對雙子星案、4年前北市府面對頂新集團打算將台北101股權轉讓給馬來西亞IOI公司時，北市府也以「外國人投資條例」投下反對票。

媒體問雙子星案、頂新股權案，柯的態度4年後變了，對此柯文哲說，「我沒有變啊！」問題是他上次只花3秒決定、民進黨花5個月，問題在這裡。

媒體追問是否因為總統蔡英文的關係，柯文哲對此表示，他不願意做揣測，「如果要用國家安全、國家主權，拜託，3秒就夠了，不用用到5個月」。

柯文哲昨日與大學生對談時，提到雙子星案脫口說出「國家願景、主權意識都是屁話」，對此柯文哲語帶怨氣說，「如果你要用這個理由，需要5個月嗎？下次找好一點的理由，好嘛！」

媒體問柯為何不喜歡辣台妹的作風，柯文哲則表示，國家還是需要穩定，仇恨跟恐懼是政治動員最便宜且有效的方法，但這對台灣長期利益是不好的。

此外，柯文哲昨被媒體追問黃國昌呼籲中央調查南海國安疑慮別雙重標準一事，柯感嘆說「唉，這是七傷拳」，今日引發媒體好奇為何有此說法，柯文哲強調，他還是那句話，「要怎麼樣我也沒什麼意見，但是拖5個月，我要抱怨一下」。

柯文哲指出，以北門為中心的西區門戶計畫都做好了，鐵道博物館、郵政博物館什麼時候會好，還有雙子星，「奇怪，我們台北市的部分通通都做完了，涉及中央的，要拖到什麼時候我也看不懂了」。

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