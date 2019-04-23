雙子星開發最怕投審會懸而未決？官員笑：柯市長已沒耐心

2019-04-23 13:52

〔記者林家宇／台北報導〕台北市雙子星C1、D1捷運聯合開發大樓案，目前卡關投審會，台北市長柯文哲對此頗有微詞。台北市捷運局長張澤雄表示，市府的立場當然是希望越快越好，如審核不過也應盡速駁回，還打趣地說，「市長已經沒耐心了」。

議員汪志冰今日在北市議會交通委員會提到，雙子星招標過程一波三折，從去年3月上網公告徵求投資人、12月評選出最優候選人，並預計今年3月簽約，現在又因投審會關係無法掌握簽約期程，開工、申請建照恐延至明年。汪志冰話鋒一轉，經查詢後得知，投審會除審查廠商是否為中資外，就連「國家安全」、「國民健康」都得納入查驗標準，讓她不得不同意柯P「雙子星被千百會」的說法。

張澤雄回應，投審會已要求最優廠商於5月13日前補上包括營運計劃、公正第三方提出的財務分析報告等文件，若資料有問題便會駁回。張澤雄強調，市府最怕投審會「懸而不決」，呼籲審查方盡快決定，才能就選擇次優申請人或重提招商進行下一步作業。過程中，汪志冰追問柯文哲對目前的狀況還有多少耐心。張澤雄打趣地說，「已經沒耐心了」。

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