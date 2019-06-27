黃智賢節目證實停播！ 他分析原因：與韓國瑜有關

2019-06-27 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕統派媒體人黃智賢日前大讚「一國兩制、和平統一」，未料自己的節目《夜問打權》驚爆收攤，本週五播出最後一集；黃智賢氣炸稱是遭政府打壓所致，但遭哥哥、台南市長黃偉哲吐槽「牽拖政府施壓真是太扯了」。對此，綠委王定宇指出，黃智賢4月底開始批評高雄市長韓國瑜，恐怕這才是節目被停播的真正原因。

王定宇在臉書表示，有媒體報導黃智賢節目被停播，是因為蔡政府打壓所致，「寫出這樣新聞或是相信這則新聞的人，判斷力和邏輯到底有多麼低落，難道是在指控該媒體是台獨同路人、老闆還接受小英的指揮嗎？醒醒吧，寫這種消息的人會被笑很久的」。

對於黃智賢節目被停播，王定宇點出3點合邏輯的可能原因，第一，收視率不佳，其實最近親中、藍紅媒的節目收視率普遍不佳，應該會有所調整，這是影響電視台受益硬道理；第二，黃智賢之類的媚中者，吹捧中共、為一國二制叫囂，其實對中共統戰台灣是反效果，算是中共併吞台灣的豬隊友，當然要損害控管；第三，黃智賢四月底開始批評韓國瑜，這與該媒體力捧韓，有所牴觸和矛盾，恐怕這才是停掉節目的真實原因。

王定宇強調，不論原因為何，雖然「小英停掉黃智賢節目」是「假消息」，但這種節目能停掉，對很多台灣人來說，應該是「好消息」吧！

總統蔡英文稍早也在臉書上針對此事表達嚴正抗議，表示政府不可能、更不會僅因為媒體持不同立場，就要求停播或停刊。她也強烈譴責特定媒體在沒有經過查證和平衡報導的情況下，就發布不實的新聞。

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