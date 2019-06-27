吳敦義懇託黨籍議長領頭 壯大7/7凱道反鐵籠公投集會陣容

2019-06-27 16:53

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨預定7月7日於台北凱道舉辦「反鐵籠公投，凱道大會師」活動，黨魁吳敦義今天中午邀集多位彰化縣以北的直轄市、縣市議會黨籍議長與黨團書記長召開協調會，懇託所有黨籍議長、副議長、黨團書記長與議員同心協力，共同號召民眾響應這次活動，以展現多數民意對蔡政府削減人民公投權利的不滿。

吳敦義致詞時表示，原本公投法規定公投與大選一起舉辦，公投的投票率才會高，民意可以充分顯現，很多民進黨人士包括前副總統呂秀蓮在內，都認為這樣比較好，行政院長蘇貞昌在擔任民進黨主席時也曾表達相同立場，但蔡英文總統把公投變成真正的鐵籠公投，違背了直接民權，也違背了民意。

吳敦義說，「反鐵籠公投，凱道大會師」活動希望藉由黨籍議長的領頭，讓這場活動陣容壯盛，真正引起全體國民的重視，凸顯蔡英文執政無方，還要削減百姓自由公投的權利。

國民黨表示，希望全國各地鄉親都能共同站出來，向蔡政府表達憤怒，但考量交通與路程等問題，希望中、北部民眾能更積極參與，參加今天協調會的是彰化縣以北的直轄市或縣市，其中台北市、新北市、桃園市、台中市、宜蘭縣、基隆市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣都有議長或黨團書記長參加，出國議長則派代表與會，出席者都表達將全力配合，一起號召民眾積極參與。

除吳敦義親自懇託外，包括副主席兼秘書長曾永權以及多位中常委、黨部一級主管都出席這場會議，說明相關規劃細節。

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