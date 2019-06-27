立法院今表決大法官人事案 國民黨團退場拒投

2019-06-27 09:33

〔記者黃欣柏／台北報導〕總統蔡英文提名司法院秘書長呂太郎、考選部長蔡宗珍、高雄高等行政法院院長楊惠欽及台大法律系教授謝銘洋出任大法官，立法院臨時會今天上午9點開始進行人事同意權表決，投票結果預計在10點半後出爐，不過國民黨團因質疑被提名人有特定政治傾向，稍早已宣布將退場拒投。

本次總統提名呂太郎等4人出任大法官，是因現任大法官陳碧玉、黃璽君、羅昌發、湯德宗的任期將在今年9月底屆滿。立法院臨時會本週啟動相關審查程序，包括24日舉行公聽會、25日及26日進行全院委員會審查，今天上午正式進行不具名投票表決。

在會議主席、立法院長蘇嘉全宣布開始投票後，立法院國民黨團隨即在議場外集結，宣布拒絕投票。黨團總召曾銘宗批評，經過2天審議，國民黨團認為蔡英文提名的人選擁有強烈的意識形態，根本是在「綠化」大法官，他強烈懷疑人事案通過之後，這些人沒有辦法獨立行使職權，無法作為憲法最後的守護者，因此國民黨團將不進議場、拒絕投票。

國民黨立委吳志揚表示，國民黨團拒絕為本次大法官人事案背書，他並質疑蔡政府人事案荒腔走板，用人特色就是以政黨傾向為唯一依據，已讓中選會等獨立機關一一淪陷。國民黨立委陳宜民則說，大法官總共有15人，蔡總統先前已提名7名，現在又提名4名，已經超過3分之2，呼籲蔡總統有所節制，不應該再提名大法官，就像美國前總統歐巴馬在任期最後提名大法官，最後也是胎死腹中。

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