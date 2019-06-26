出席東亞民主論壇 外交部政次：共同反擊專制政權虛假宣傳

台灣民主基金會 26日舉辦「東亞民主論壇」，與會講者貴賓在開幕式合影留念。（記者張嘉明攝）

2019-06-26 23:21

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部政次徐斯儉今天在論壇中表示，探究錯假訊息宣傳的源頭時，「威權政體的影響力是房間裡的大象」，而台灣政府與民間已經以立法與合作等具體行動應對，籲一同以真實、透明、創新與開放，積極捍衛民主自由。

台灣民主基金會今舉辦第6屆「東亞民主論壇」，上百位國際民主倡議者齊聚台北，探討資訊時代如何對抗威權影響力。論壇提及，威權政體透過社群網站與蒐集個資，製造與散布假訊息，並進一步輸出威權治理規範與模式，以強化其區域影響力。

徐斯儉出席論壇並發表致詞。徐斯儉和與會者分享指出，台灣長年處於惡意網路攻擊和虛假訊息傳播的第一線，不過作為民主政府，台灣不會管制網路，但「言論自由並不代表容忍仇恨言論或錯假訊息」，因這些最終可能會損害民主和自由環境。

徐斯儉分享政府近期採取的積極作為，包括運用社群軟體管道，即時、易懂地發布澄清與反駁，以及強化立法規範散播錯假訊息等。徐斯儉也指出，民間企業與民間組織也做出許多努力，例如台灣LINE推出數位當責計劃，與四大查核中心合作，希望減緩錯假訊息散播，或例如Facebook在台灣啟動第三方事實查證計畫，連續違規可能被砍帳號等等。

追溯源頭，徐斯儉直言，專制影響力之於錯假訊息宣傳「是房間裡的大象」。而就台灣而言，中國用盡方法想吞併台灣，雖因IP定位問題，我們無法確定中國是錯假訊息的唯一來源，或仍未百分百確定中共與台灣一些宣傳紅色政權媒體之間的聯繫，「但台灣社會和政府對威權影響力的覺察，比以往任何時候都更加警惕」。

徐斯儉也提及新疆與香港的情形令人擔憂，呼籲志同道合的民主人士，共同努力反擊專制政權的虛假宣傳，更需要以真實和透明強化民主，以創新和開放重振民主，積極捍衛民主和自由，「台灣人民和政府會毫不猶豫地與你合作」。

論壇分為兩大主題，第一個主題為如何應對資訊戰與錯假訊息及其背後的銳實力，第二個主題為威權政體如何影響亞洲民主，邀集台大新聞所教授王泰俐、開放文化基金會編輯張育軒、中研院社會所研究員林宗弘與六四民運人士吾爾開希發表專題演講。

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