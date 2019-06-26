獨家》黨公職閉門座談 蔡英文批朱立倫：不配合社會住宅

2019-06-26 20:57

［記者林敬倫／宜蘭報導］總統蔡英文今在宜蘭水利會與黨公職閉門座談，致詞時她表示，2020選舉，最關鍵的就是年輕世代，年輕世代對民主、自由及人權的保障更重視，她的青年政策完整，民調上年輕人才會比較支持民進黨；談到社會住宅議題，她痛批前新北市長朱立倫，任內不願配合中央推動社會住宅的政策，讓新北社會住宅做不起來。

蔡英文指出，2020的選舉確實很關鍵，有美國智庫研究員說過，2020年決定台灣是否是最後一次的民主選舉，很多人在關注台灣人在2020要做什麼決定，她覺得對2020以後的台灣，現在的執政者，要負很大的責任，她對這局抱持著戒慎恐懼的心情。

蔡英文強調，2020年選舉最關鍵的就是年輕世代，她每一個政策，對年輕人都是有利的，例如年金改革、減稅及房屋租金補助，參與國防自主的工程，也都是年輕人，值得一提的是，現在也有很多年輕人會把加入國軍當作未來生涯規劃的選項。

蔡英文說，她對台灣的年輕人很有信心，年輕人對民主、自由、人權及對主權的意識比較強，比老一輩的人更在意台灣的民主、自由跟主權。

談到政府社會住宅政策，她則說，明年年底要在台北跟桃園做4萬戶社會住宅，新北市因為前市長朱立倫反對社會住宅，當時不配合中央所以做不起來，還好現在的市長（指侯友宜）是要做的，新北如果加進來，相信社會住宅的興建速度會加快。

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