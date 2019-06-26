韓國瑜提「塞子說」 陳柏惟6字神回被推爆

2019-06-26 19:49

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜因「小三通事件」與「塞子說」引發社會撻伐；基進黨發言人陳柏惟今（26）日在臉書用6個字發表對於「塞子說」的看法，並針對「小三通事件」炮轟「真心換切割，豁出去好賣台」；被網友推爆。

韓國瑜昨（25）在政見發表會指出，「大家都知道中美就像兩個下象棋的車馬炮，台灣時常說不要當棋子，......，還是我們要換一個角色，身體非常疲倦、晚上很累，泡個澡，當個塞子」；韓針對「小三通事件」則表示，觀光局長潘恒旭想方設法招攬觀光客於7月來高雄，出發點是這樣，但還是要謹慎。

陳柏惟對此用「塞你老師喇塞」6個字評論韓國瑜的「塞子說」；並對於「小三通事件」批評，「我看高雄市府這些人，不是要貨出去啦，是豁出去想賣台啦」，陳認為，此事不光是有沒有申請的問題，而是海運公司及船隻的背景可議，現市府自行切割小三通，承認是場騙局，陳寫道：「氣到要中風」。

網友們知悉此事後，相繼留言提到「3Q感謝柏惟幫忙監督，當高雄的守門員」、「真是受夠這些人！什麼時候這些人通通離開台灣，別再亂了！」、「為了製造發大財幻覺，佈置了一場騙局，是有沒有這麼可悲？」、「從頭到尾都在硬扯」、「國民黨護航的名嘴或黨工辛苦了」。

陳柏惟臉書全文

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