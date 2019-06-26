政見會》國民黨初選首交鋒 郭朱劍指韓 韓當沒發生

2019-06-26 00:07

〔記者林良昇、涂鉅旻、黃欣柏／台北報導〕國民黨今晚舉辦首場總統初選國政願景電視發表會，前新北市長朱立倫炮火猛烈，屢在談話上針對高雄市長韓國瑜及鴻海前董事長郭台銘，而郭台銘也意有所指點名韓「國民黨2020要勝選，高雄不能丟！」但韓面對朱、郭質疑則當沒發生，未做任何回應。

國民黨首場總統初選國政願景發表會今晚在高雄舉行，第一階段每位參選人進行12分鐘發表，第二階段則進行2題提問，每位參選人答3分鐘，一共進行2小時。

一開始韓國瑜、郭台銘發表時雙方都各自闡述，僅批評蔡政府，參選人間並無火花，但到了朱立倫時，主動開炮，直言前面1小時都是朗讀、演講比賽，還特別點評韓看起來有點緊張，「你是地主，輕鬆一點」，酸郭文稿的最後一段應寫長一點，因為時間還夠。

朱立倫也直言，郭台銘雖很有自信自稱是台灣第一人，不過拚私人企業跟拚國家整體經濟不一樣，經濟還是要大家一起來，不是成為最大企業就最懂經濟和財經。

郭台銘也將矛頭對準帶職參選的韓國瑜，但就像他必須割捨鴻海一樣，「國民黨2020要勝選，高雄不能丟！」國民黨若想要勝選，除了鐵桿支持者外，還需要更多年輕人和中間選民，如今韓受到的質疑，是所有國民黨支持者要一起面對的危機。

郭台銘也意有所指地說，這場初選絕非「庶民」與「權貴」的戰爭，他是黑手出身、白手起家，代表任何台灣人只要努力就有機會出頭天，不認同用階級對立的方式來激化選情、撕裂台灣。

但對於郭台銘與朱立倫在發表會上的炮火夾擊，韓國瑜僅照發表會程序發言、依序回答問題，並未為做出任何回應。

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