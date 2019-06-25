政見會》郭台銘稱會整合各候選人想法 推動國民黨勝利

2019-06-25 23:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕郭台銘今晚在國民黨總統初選國政願景發表會後指出，他覺得高雄市長韓國瑜有句話很有道理，「他（韓）要留在高雄辦公」，他進一步發下豪語，如果未來當選總統，高雄要什麼、就給什麼。

郭台銘表示，他是政治素人、且不擅長演講，不希望大家對他發表會表現給太高分數，他覺得自己比較務實，很多事不談口號，因為說的容易、做比較困難。

郭台銘強調，今天站出來不會名利，而是希望用45年經驗，貢獻給生他養他育他的台灣，他同時訴求自己絕不是富貴權貴，是跟大家一樣從基層做起，一毛一毛賺起，純粹希望為台灣多做一點。

對於5位候選人表現，郭台銘認為很難得5人能在一起，發表國政願景看法，每位候選人都有優點與強項，就跟一隻手5個手指頭長短不一一樣，而他都願意請教。

郭台銘闡述，做機械的要控制5個手指頭不容易，需要1個大腦，台灣要如何有個大腦來控制手指頭就很重要，他會整合、消化各候選人的想法，變成推動國民黨勝利的動力。

郭台銘提到5人演講內容，關鍵應在於能否實現，太理想化、太偏激都不行，他認為自己在這方面比較做得到，因為以經濟來貫穿一切。

他並認為，自己是唯一可以做到，在中、美鋼索間，可把它變成一個康莊大橋的人，全世界都在面臨的事，就是戰爭的背後都是經濟。

郭台銘透露，他正參考前總統蔣經國十大建設，會推出新十大建設，等到初選過關，就會進一步討論，他要帶領台灣走上世界，像桌球名將莊智淵一樣，組國家隊打世界盃，他講的政策，就是做得到的。

郭台銘被問到對韓國瑜所謂拉進來、打出去的看法，他認為大家口號不一樣，實質是一樣的，且他已經在做了。

他覺得韓國瑜有句話很有道理，「他（韓國瑜）要留在高雄辦公」，並承諾如果自己我當了總統，高雄要什麼、就給什麼。

桌球國手莊智淵今晚也現身發表會，公開感謝郭台銘長期支持桌球運動，並對於郭台銘今晚表現給90分，另外永齡農場、鴻海獎學金得主、高雄軟科青創者等，均現身力挺郭台銘。

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