政見會申論》韓國瑜拋「四大主張」：優先與中國簽貨貿

2019-06-25 21:50

〔記者黃欣柏／台北報導〕高雄市長韓國瑜今晚參加國民黨總統初選首場國政願景政見發表會，會中他除了重提「發財外交」口號外，也喊出「以憲政為基本」、「以民意為依歸」、「以和平為前提」、「以經濟為優先」的4大主張，並強調當選後將儘速與中國大陸簽訂貨貿（海峽兩岸貨品貿易協議）。

韓國瑜解釋他的4項主張，首先「以憲法為基本」，他認為我國憲法及兩岸人民關係條例已寫得非常清楚，中華民國分為自由地區跟大陸地區，兩岸之間任何交流，中國大陸都一定要正視中華民國存在的事實。

其次是「以民意為依歸」，韓國瑜認為今天在台灣主流意見中，民眾普遍認為統一、獨立都不可能達成，「我們沒有辦法決定下一代人的命運，可是我們有責任幫下一代開創更美好的未來！」

第三是「以和平為前提」，韓國瑜強調，戰爭沒有贏家，而和平沒有輸家，戰爭死亡者多是20歲到26歲的年輕人，「台灣家長可以接受這種戰爭帶來的殘酷嗎」？

第四是「以經濟為優先」，韓國瑜指出，目前中國大陸佔台灣外銷4成，未來中華民國總統最重要的就是趕快簽訂貨貿，讓貨品先行，因為台灣現在輸出產品有9成無法享受優惠關稅，對台灣的中小企業打擊太大。

韓國瑜強調，兩岸和平發展、避開戰爭、經濟掛帥，就是中華民國未來最重要的挑戰。

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