政見會申論》談九二共識 郭台銘：沒各表就沒共識

2019-06-25 21:16

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國民黨今日晚間舉辦國政願景發表會，鴻海集團創辦人郭台銘稍早談及兩岸、外交與國防願景時表示，他表示，台灣每年賺進中國800億美元順差，沒有和平，這樣的順差很難持續，因此他主張，兩岸一定要和平與共識，而「九二共識，一中各表」，重點在於「各表」，如果沒有「各表」就沒有「共識」。

郭台銘表示，領導力決定國政願景的成功或失敗，而選對人比白皮書重要，他敢創新、敢用人，因此他想跟渴望改變的民眾說，「我來了，就要不一樣！」首先，兩岸關係要不一樣，他認為應「大陸不鴨霸、台灣不挑釁」，台灣每年賺近中國八百億美元順差，假如沒有和平，這樣順差很難持續，因此他主張，兩岸一定要和平、有共識，而「九二共識，一中各表」，重點在「各表」，如果沒有「各表」就沒「共識」。

郭台銘表示，民進黨對「香港反送中」運動大作文章，還說「今日香港，明日台灣」，但這說法沒志氣。因為「一國兩制」並不適用台灣，前總統蔣經國1982年也說，反對「一國兩制」。而台灣民主制度，是我們的驕傲與堅持，只要他做總統，「一國兩制」絕對不會發生。

談外交 郭：我是中華民國最強外掛

外交政策部分，郭台銘表示，一個優秀外交官養成不意，民進黨不尊重專業、酬庸，導致外交官士氣低落。他一定尊重外交官專業，且他還有一個只有他的優勢，就是他到美國時，戴著國旗帽見美國總統川普，我買下夏普時，也把我國國旗和日本國旗掛一起，呈現在世界媒體面前。

郭台銘表示，因為只有他跟多國領袖的個人交情，打遊戲有個詞叫做「開外掛」，「我就是中華民國的最強外掛！」

隨後，郭台銘談及國防政策時表示，他不是不買武器，而是「不為買而買」，捍衛國家主權、自由、民主，且「不怕打、不畏戰」，但為了人民，更應避免打仗、送我們孩子上戰場。

他也認為，我國需要更高科技含量的防禦性武器，以及「AI加5G」。並且讓產業跟國防結合，且「國防自主」武器研發時，絕不能成為貪污溫床，像是慶富案，連軍艦影子都沒看到，就被貪一堆民脂民膏，他做總統，絕不容許這些事發生。

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