年改小組稱昔日「過度照顧」軍公教 立委質疑

2019-06-25 20:47

〔記者吳政峰／台北報導〕公教年改釋憲案25日登場，年改辦公室強調昔日的退休金設計「過度照顧」軍公教人員，年改條例只是導回正軌，且是「非改不可」，對此，聲請方立委林為洲質疑，既然是制度錯誤設計，為何要軍公教負責？

年改辦公室指出，最早的退休金採恩給制，軍公教在職時毋庸負擔一毛錢，到了1995年改為提撥制，規劃出退撫基金，經精算每個人在職時最少要提撥薪水的13.5%，才能維持收支平衡，但政府考量一下要這些人拿出這麼多年恐造成太大壓力，因此只要求他們不足額提撥8-12%，其他由政府支付，在加上優存18趴，整個制度就是「過度照顧」。

年改辦公室強調，「領錢變多、繳錢變少」恐讓退撫基金倒閉，改革除了解決財務困境，也要讓基金能夠自給自足，不可能一直要求政府扮演「無敵鐵金剛」，負最終支付保障責任，如果有一天國家破產該怎麼辦？在職繳些錢、退休拿到錢才符合公平原則。

年改辦公室承認，退撫基金的操作成效不彰是客觀事實，但這個問題已經談了20幾年，至今都沒改變，因此不應特別期待透過財務操作填補虧損大洞；本次年改對已退休者分十年採漸進式減少所得替代率，是要讓年輕人懷抱希望，留給下一代安心，追求正義與理性。

年改辦公室表示，衛福部資料顯示55-65歲的國人月平均生活支出1.5萬元，65歲以上國人降到1.3萬元，美國的資料也是這樣，可見得年紀越大花費越少，而非外界傳的越老花越多。

此言引發林為洲不滿，質疑年改辦公室都已經承認是過去的制度設計有誤，為何要由軍公教來承擔此責任，而非政府？以前公立學校教師薪資相對低，但這群人仍願意投入杏壇，原因就是相信政府的承諾，期待退休後可以獲得保障，而今政府操作退撫基金成效低落，卻要透過減少退休金的給付來彌補虧損，還害他們遭到公審與汙名化，這樣公平嗎？

另一聲請方立委高金素梅則對越老花費越少的說法抱持懷疑，指她在部落看到的老人，一個月就花了一萬多元在購買紙尿褲，而這還只是維持人性基本尊嚴而已，不知衛福部的數據從何而來？聲請方代表、退休教授董保城更批年改辦公室「當過老人嗎？」怎麼會覺得老人花費較少呢？本次言詞辯論沒有交集。

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