執政半年 外界認為楊文科成績最好是這件事

2019-06-25 14:39

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣長楊文科執政滿半年，各界最有目共睹的成績，就是他復興客語的成效。

今天主管會報上，他全程用客語詢問今年3月中才到任、不諳客語的縣警局長黃家琦有關高雄市長韓國瑜本週日、630竹竹苗造勢大會的活動時間，結果黃家琦雖然用中文回答，但也完全無縫接軌，沒有出現雞同鴨講狀況，意外讓黃家琦的語言能力成為焦點。

事實上楊文科今天的主管會報幾乎全程以客語「發聲」。他宣布任內要完成之前許下的「3支大箭」：推動竹科3期、台知園區、以及最新的國際AI智慧園區，還要再追加射出「2支小箭」，就是分別新建蓋焚化爐和竹北生命禮儀園區，其中焚化爐案8月就要進行政策公告。

關於眼前就要來到的630挺韓造勢大會，他用客語問黃家琦，當天「我們縣府前廣場的活動時間幾點到幾點開始？」、「我搞不清楚，你知不知道？」

黃家琦用中文秒答，當天下午就開始會有人群聚集，5點鐘大進場，預計整個活動會在6點以前結束，但也要看主辦單位。

因為7月1日是大學指考，警方已提醒太晚的話會對考生有害，鄰近的住戶和交通也是1種影響，所以他們應該會儘快結束。

楊文科說，他看到有人說（活動時間）4點到8點，又有人說2點到6點，你們要搞清楚。黃家琦再秒答，後面這個時間比較確實，因為警方核准的路權到當晚10點，而這包含棚架和舞台的拆遷作業。

楊文科看黃家琦對答如流也忍不住說，所以我剛才說的客家話你聽得懂嗎？

黃家琦第3度秒回說，一點點、盡量。不僅引起在場者哄堂大笑，連楊文科也忍不住笑著勉勵他「盡量聽」、「承蒙您」。

楊文科說，新竹縣有73％鄉親說客語，竹市有3成5、苗栗有4成5，所以客家人是這邊最多的族群，但是縣府25個局處，客家子弟任局處長的不到一半，會講客語的更少，能講得流利的更不過只有1、2個。

客委會每次評比也發現新竹縣的客語認證的部份成績最差，才10幾％而已，顯得作為客家大縣的新竹縣，反而更不重視客語傳承的樣子，他才會要求：在主管會報上，和所有主持會議的司儀全部都要講客語，藉此慢慢帶動，顯示新竹縣復興推動客語的決心。

同時他也決定加強讓客語傳承深耕往下，所以縣府教育處在國中、小舉辦客語的說故事和歌唱比賽，也鼓勵客語認證，希望從各方面加強客語的傳承。他有信心在他主政下，未來新竹縣會有更多的人會講、也願意講客語。

由於縣府一級主管包含秘書長陳季媛在內，8成都不會聽、講客語，而官方會議卻採用少數人溝通無礙的語言，這會不會讓政策的傳達和溝通出現落差？

此外，新竹縣內除了客家人，另有閩南、原住民、新移民等多元民族，會不會擔心造成外界「客語沙文主義」的印象？

楊文科說，縣府內的內部會議都會事前準備資料供閱讀，有人聽不懂、聽不清楚，隨時都可以發問。

他希望開會的同仁事前看過資料、再聽講客家話，有不清楚就提出來，對於關鍵性的字句他也會用中文重複再說1次。這些作法絕不是要偏廢於某1種語言，只是代表縣府對客語傳承精神上支持的表達。

對外的會議，楊文科說，就不要求客語，只有開場和結尾用客語問候或是祝福在場者。

另外，縣府依客委會相關規定，給予參與客語認證者一定的獎勵，並開辦輔導參與客語認證的進修班，今年還加開了主管的初級客語認證班，這些都是鼓勵性質居多，他相信在他主政之下，新竹縣內會講、願意講客語的人會越來越多。

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