嘆不能像台灣2名首富 館長高級酸：要愛中國才有錢

2019-06-25 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕網路紅人館長陳之漢開直播，被網友認為是以「高級酸」方式嗆聲台灣前後2名首富，陳直播中直言自己這輩子沒辦法像他們一樣有錢，他諷刺「要愛中國才會有錢」。

陳之漢24日晚間直播中指出，「錢，我會努力賺，我在這邊發下志願，我也想成為台灣首富，但是我在賺錢的途中，我會一直回饋給台灣，我會做全台灣有錢人都不敢做的事情，我會直接做，我會直接做，真的，如果我今天有郭台銘的身價，我做的善事絕對比他多，而且是直接幫助台灣人，大家等著看。」

陳之漢表示，「所以館長會很努力賺錢，我不用靠政治來賺錢，我不用公關，我也不接受收買，我自己努力的好好出我的衣服、好好經營我的健身房，然後把這些所賺的錢，一步一步，我後面有計畫，去回饋給台灣社會，我會不會過很好的生活，我跟你講我會的，因為我賺錢嘛，我會不會過得很奢華，我不知道什麼叫奢華，我每天只知道上班、下班、顧小孩，我賺越多的錢呢，我也不知道要幹嘛。」

陳之漢提到，「那我就是做給員工，做給公司，做給台灣這個國家，當然我可能會買一些什麼好車來開啦，買個好房子來住啦，這個我不否認，但是我會陸續的捐出去，我也想當首富」，他要台灣前後2名首富「等著，等著我把你幹掉」，但他說：「可是我有錢的時候可能你們兩老都已經仙逝了」，陳諷刺道：「我這樣子是沒有辦法有錢的，像你們這樣子，我相信沒有辦法，因為愛台灣怎麼會有錢呢？要愛中國才會有錢。」

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