黃暐瀚質疑館長賺中國錢 館長解釋後霸氣反擊：不懂就閉嘴！

2019-06-24 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴黃暐瀚今（24）日在直播上似乎認同蔡正元質疑館長「收中資」的言論，黃暐瀚表示館長跟廠商簽約，但廠商是不是也跟中國做生意，那館長也是間接在賺中國的錢，但館長昨天霸氣反嗆蔡正元「我是拿紅媒的錢罵中共幹X娘，這不是一件很好的事情嗎？」，今天再開直播表示有許多產業背後有中資，憤怒回嗆「那你國民黨敢不敢去挑這些中資？」。

綜合媒體報導，黃暐瀚在直播上表示自己看到館長在說「敵國」，他不知道對岸是否為「敵國」，他接著質疑，館長和中國簽約，是不是賺敵國的錢，他認為若有問題，一開始館長就不該接，即使是間接賺，但還是賺中國的錢。

但館長在昨天的直播中已經提到跟直播廠商簽約時拿到的500萬都「捐出去了」，而該直播廠商是香港商與台灣股東合夥，公司登記在台灣，目前已經打算解約，更霸氣打臉蔡正元「我是拿紅媒的錢罵中共幹X娘，這不是一件很好的事情嗎？」

館長今天再開直播表示直播廠商已經發聲明是100%台資，要黃暐瀚提出館長拿中資的證據，也表示自己沒有對直播平台的利誘妥協，接著怒嗆黃暐瀚「你們每個人賺錢都靠舔渣共懶叫做政論節目，賺大量的錢」，表示許多娛樂產業，電玩、影視、直播背後都有許多中資，例如遊戲「英雄聯盟」背後就是百分之百中資，「那你國民黨敢不敢去挑這些中資？」，更憤怒表示「不懂就閉嘴」。

網友看完黃暐瀚的質疑言論超傻眼，紛紛留言表示「黃根本狀況外」、「怎麼還會有人認為台獨賺中國錢是不對」、「就是賺爆你還罵死你最爽啊」、「標準奴才思維」、「邏輯到底有沒有問題」。

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