無視民調吊車尾...韓國瑜感覺良好：民進黨最怕我出來選總統

2019-06-24 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統大選初選打得火熱，高雄市長韓國瑜也到各地展開造勢，但根據台灣民意基金會今（24）日公布最新的六月全國性民調，國民黨內5位候選人民調的比較結果中韓國瑜相當慘澹，僅排第3名，韓國瑜罕見的對此表示這次民調「代表民進黨最害怕就是韓國瑜出來選總統」。

綜合媒體報導，在台灣民意基金會公布的最新民調中，由國民黨5位候選人互相比較，郭台銘以29%拔得頭籌，而朱立倫的26.7%則緊追在後，近期不停造勢的韓國瑜僅拿下26.4%，只贏過前台北縣長周錫瑋及孫文學校總校長張亞中。

韓國瑜在受訪時強調只要親綠的民調機構，自己的部分永遠落後，隨後再補一句「可是客觀中立的民調，我想我有信心」，話鋒接著一轉，表示自己「尊重民調，尊重游盈隆教授」。

韓國瑜過去都以「尊重民調結果」回應，這次難得跳出來怒吐苦水，表示「台灣民意基金會做的民意調查，他從來沒有贏過」，於是他認為這次民調「代表民進黨最害怕就是韓國瑜出來選總統」。

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