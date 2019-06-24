大法官同意權公聽會》 學者、律師交鋒

2019-06-24 10:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院臨時會今日舉行「立法院行使司法院大法官同意權全院委員會公聽會」，邀請專家學者對楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎4名大法官被提名人提出意見；前台北市法規會主委、執業律師葉慶元表示，蔡英文總統第一任任期就提名超3分之2大法官，將可確保執政黨所通過法律不違憲。

葉慶元指出，憲法交錯任期制是一個錯誤，應要降低總統對大法官影響性，上次修憲將大法官任期改成8年，造成司法權的不獨立性，總統一任可提名超過3分之2大法官，便可讓總統所屬政黨在國會通過的法律「可以不違憲」。

葉慶元質疑，蔡英文總統從不避諱大法官被提名人的黨派色彩，大法官被提名人、前台大法學院院長謝銘洋年紀比前總統馬英九小，在太陽花學運時卻說「沒有把馬英九教好」，這是一句嚴重的失言。

葉慶元認為，憲法「憲法交錯任期制」沒有賦予總統可提名超過3分之2大法官，蔡總統在第一任任期選舉大敗後，是否還適合再提名大法官？大法官被提名人政黨色彩濃厚，還有2位是留德背景，這對大法官系統過於窄化。

高雄第一科大科技法律所教授廖欽福則強調，大法官被提名人蔡宗珍擔任過考試院考選部長，學術專長是憲法法學，蔡更熟稔戰後德國的民主憲政秩序，這對台灣建立憲政秩序非常重要。

廖欽福表示，大法官被提名人楊惠欽對稅務及財務法律有專業研究，在台灣是以行政訴訟占最大宗，楊若擔任大法官期間，可藉其專業對稅務案件多著墨。

廖欽福提及，大法官被提名人謝銘洋對人工智慧領域有想法見解，未來「民法」和「智慧財產法」的保障，尤其台灣要做產業升級會面臨一些新興法律問題，這部分也有賴於大法官來做研究，謝對此領域熟悉，擔任大法官可有助益。

他提醒，若要了解4名大法官被提名人，可以透過學術論著回顧其對憲政及法律的看法，不應該用個人言論去做審查。

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