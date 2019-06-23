反紅媒！為「保台抗中」 羅文嘉：願與各黨合作

2019-06-23 18:56

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨秘書長羅文嘉今（23）日出席「反紅媒」遊行，表示在「抗中保台」的共同目標下，民進黨願意跟任何人、政黨、組織誠懇合作。

「館長」陳之漢、時代力量立委黃國昌舉辦「反紅媒」遊行，綠營、台派一度質疑黃國昌主導活動的意圖，但在反對中國資本、紅色媒體介入台灣民主的共同價值上，民進黨、社會民主黨、台灣基進黨都有人參加。

羅文嘉指出，當世界各國媒體、台灣媒體都大幅報導香港「反送中」事件，旺中卻一個字都沒提。台灣人長期以來忍受紅色媒體洗腦造神，「是時候大家要發出聲音來。」

羅文嘉說，1996年台灣首次總統直選，中國用飛彈恐嚇，這幾年改用大量金錢作為「銀彈」，從媒體、學校、宮廟、社團各方面全面滲透。羅呼籲，捍衛民主最好的方式，是更強化民主體質與更嚴謹的民主程序。

羅文嘉強調，今天參與「反紅媒」的人，彼此支持不同的政黨與政治人物，但共同目標都是「抗中保台」。在這個大目標下，民進黨願意與任何政黨、個人、組織進行「最誠懇的合作」。

媒體追問，如果對方沒表態支持總統蔡英文，民進黨也願意合作嗎？羅文嘉回答，今天人們願意支持蔡連任，不是因為她個人，而是她所代表的價值。無論個人情感如何，在抗中保台的共同目標下，力量不能分散，必須團結一致，「若目標相同，都可以合作，但如果目標不同，也必須清清楚楚。」

至於台灣民意基金會董事長游盈隆今天宣布退出民進黨，羅文嘉回應，一個團體裡一定會有各種問題，他的方式是「解決問題」，面對不滿意的部分要想辦法令人更滿意，「很可惜少了一位老朋友，繼續在裡面努力。」

而面對2020大選，究竟要由韓國瑜、柯文哲或郭台銘帶領台灣，還是讓民進黨領導？羅文嘉認為，關心民進黨的人、對民進黨並非百分百滿意的人，仍然希望答案是後者。

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