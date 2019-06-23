反紅媒群眾擠爆凱道 學者：媒體不能罔顧倫理

2019-06-23 15:51

〔記者吳柏軒／台北報導〕由網路直播主「館長」陳之漢與立法委員黃國昌等發起的「反紅媒遊行」，雖遭遇大雨仍有大批民眾擠爆凱道，學者評論，證明媒體除了守法外，更不能嚴重違反媒體基本倫理及專業，閱聽眾眼睛雪亮，可鑑別文化商品良莠，千萬別低估。

反紅媒活動中，訴求抗議中共染指台灣媒體，赤化影響輿論，陳之漢與黃國昌等發起反紅媒遊行，要將統戰趕出台灣；優質新聞發展協會理事長、中正大學傳播系教授胡元輝表示，這是閱聽眾的挺身而出，表達對新聞商品的訴求。

胡元輝說，台灣自由社會中，若要稱讚中共的好，只要符合法律規範，基本上是自由，但比較嚴重與麻煩之處，在於這個媒體「虛構、扭曲」許多訊息，透過假新聞傳遞某種特定目的，此以觸犯廣電三法，違反事實查證、公平原則等，政府應透過法律約束媒體。

另外，胡元輝還說，這個媒體部分行為，可能不涉及法律，如不報導香港「反送中」新聞，刻意將六四新聞下架等，也代表其失去媒體的基本專業及倫理，淪為背後勢力的「宣傳工具」，法律並未逼媒體一定要報導，但不報導須面對台灣社會的鑑別。

胡元輝認為，台灣民眾沒有那麼弱智，自由民主的公民社會下，閱聽眾對於這類媒體，有鑑別度與免疫力，許多人認為在台灣可以姑息、縱容這些媒體為所欲為，但當該報導與專業倫理有高度落差，民眾深深知道其立場，就會理解什麼是良幣、什麼是劣幣，失去專業倫理的媒體必須知道：「千萬別低估市場鑑別能力！」

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