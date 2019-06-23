駁韓國瑜放假消息！ 政院︰張善政沒編200億元助台南震災

2019-06-23 11:56

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨（22）日於台中造勢會場上表示，救災不該有政黨之分，稱前行政院長張善政曾撥款200億元幫助台南震災。對此，行政院駁斥，當初的200億元僅止於構想，從未實行，不懂韓國瑜為何要放出這樣的假消息。

綜合媒體報導，韓國瑜昨日在台中為國民黨總統初選舉辦造勢大會，期間提及，他認為行政院對高雄登革熱疫情根本是幸災樂禍，並舉例前行政院長張善政曾撥款200億元協助2016台南地震賑災，藉此表示行政院協助地方救災的態度不該有政黨之分。

不過行政院昨晚駁斥，200億元根本是烏龍說法。行政院官員表示，當時行政院撥款給台南32.7億元，而張善政確實曾提出200億元的「安家固園」計畫，要改善土壤液化問題，但僅止於構想階段，行政院從未核定計畫，當然也沒有編列過預算，台南市政府根本無從申請這200億元。

本報亦早於2018年4月就曾對此有過報導，當時張善政質疑台南市，為何收到200億元卻遲遲沒有用來解決土壤液化，台南市政府就已經駁斥過張善政，台南市後續土壤液化處理費用皆來自各界善款及預備金，「所謂200億元統籌分配款只是構想，未曾實際執行」。

行政院強調，這些事實只要上台前Google一下，都可以立刻發現是曾被推翻過的烏龍說法，韓國瑜硬是將如此錯誤說法在造勢台上大聲傳播，散布假消息，實在不解他到底做何居心。

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